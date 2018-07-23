Агент Озила раскритиковал высказывания президента «Баварии»
Агент полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила Эркют Согут раскритиковал президента мюнхенской «Баварии» Ули Хенесса, передает «Советский спорт».
«Комментарии Хенесса вообще мимо темы, они не имеют ничего общего с футболом. Он хочет отвлечь внимание от настоящих проблем — расизма и дискриминации в Германии, которые вновь появились в немецком обществе.
Мистер Хенесс, мы больше не будем тратить время и силы, обсуждая вопрос, о котором вы явно ничего не знаете. Вы не только обесчестили себя, но и опозорили «Баварию» и народ Германии», — цитирует Согута Goal.
Хенесс раскритиковал Озила, обвинив его в плохой игре за сборную Германии с 2014 года, а также в том, что футболист «изображает жертву».
Ранее Немецкий футбольный союз (DFB) отверг обвинения Озила в расизме.