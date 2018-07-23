Агент Озила раскритиковал высказывания президента «Баварии»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/343/11862343/2177494498524715e3944242d07d8014593881975dddf324443427-pic905-895x505-64587.jpg">

Агент полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила Эркют Согут раскритиковал президента мюнхенской «Баварии» Ули Хенесса, передает «Советский спорт».

«Комментарии Хенесса вообще мимо темы, они не имеют ничего общего с футболом. Он хочет отвлечь внимание от настоящих проблем — расизма и дискриминации в Германии, которые вновь появились в немецком обществе.

Реклама

Мистер Хенесс, мы больше не будем тратить время и силы, обсуждая вопрос, о котором вы явно ничего не знаете. Вы не только обесчестили себя, но и опозорили «Баварию» и народ Германии», — цитирует Согута Goal.

Хенесс раскритиковал Озила, обвинив его в плохой игре за сборную Германии с 2014 года, а также в том, что футболист «изображает жертву».

Ранее Немецкий футбольный союз (DFB) отверг обвинения Озила в расизме.