Сорокин: иностранцы потратили около 100 млрд рублей во время ЧМ-2018

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Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что иностранцы потратили около 100 млрд рублей во время чемпионата мира по футболу, передает корреспондент «Газеты.Ru» из Калининграда.

«В Москве иностранцы рублей оставили примерно 1,7 млрд рублей. Если же собирать статистику по всем городам, то получится около 100 млрд. Еще ведутся подсчеты.

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Телевизионная аудитория турнира превысила 3 млрд зрителей, а финальный матч привлек внимание 1 млрд человек. Во время матча Россия – Хорватия доля телеаудитории составила 64% россиян или 31,5 млн человек», — сказал Сорокин на заседании по итогам мундиаля.

Чемпионат мира проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Ранее Владимира Путина поразила игра сборной России на ЧМ-2018.