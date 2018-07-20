Игнашевич рассказал, как сборной России удалось сдержать Салаха
Бывший защитник сборной России и московского ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал, как россиянам удалось сдержать нападающего английского «Ливерпуля» и национальной команды Египта Мохамеда Салаха, передает «Советский спорт».
«Сдержать Салаха позволила уверенная игра «один в один» Юрия Жиркова и тактическое задание тренерского штаба, который ограничил подключение Юры в атаку», — написал Игнашевич в своем инстаграме.
Также экс-защитник заявил, что после поменялся футболками с египетским форвардом.
«После матча, находясь на допинг-контроле, мне удалось пополнить свою коллекцию футболок ещё одним отличным трофеем», — добавил Игнашевич.
Сборная России обыграла Египет во втором матче группового этапа чемпионата мира со счетом 3:1.
Ранее сообщалось, что Василий Уткин удивлен лидерскими качествами Артема Дзюбы.
Ещё один суперфорвард, проведший невероятный сезон в английской лиге, противостоял нам в матче с Египтом. Сдержать Салаха позволила уверенная игра «один в один» Юры Жиркова и тактическое задание тренерского штаба, который ограничил подключение Юры в атаку. А после матча, находясь на допинг-контроле, мне удалось пополнить свою коллекцию футболок ещё одним отличным трофеем. #РоссияЕгипет