Игнашевич рассказал, как сборной России удалось сдержать Салаха

Бывший защитник сборной России и московского ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал, как россиянам удалось сдержать нападающего английского «Ливерпуля» и национальной команды Египта Мохамеда Салаха, передает «Советский спорт».

«Сдержать Салаха позволила уверенная игра «один в один» Юрия Жиркова и тактическое задание тренерского штаба, который ограничил подключение Юры в атаку», — написал Игнашевич в своем инстаграме.

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Также экс-защитник заявил, что после поменялся футболками с египетским форвардом.

«После матча, находясь на допинг-контроле, мне удалось пополнить свою коллекцию футболок ещё одним отличным трофеем», — добавил Игнашевич.

Сборная России обыграла Египет во втором матче группового этапа чемпионата мира со счетом 3:1.

Ранее сообщалось, что Василий Уткин удивлен лидерскими качествами Артема Дзюбы.

Ещё один суперфорвард, проведший невероятный сезон в английской лиге, противостоял нам в матче с Египтом. Сдержать Салаха позволила уверенная игра «один в один» Юры Жиркова и тактическое задание тренерского штаба, который ограничил подключение Юры в атаку. А после матча, находясь на допинг-контроле, мне удалось пополнить свою коллекцию футболок ещё одним отличным трофеем. #РоссияЕгипет

Публикация от Sergey Ignashevich (@ignashevich4)