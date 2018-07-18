Голодец рассказала о рекордах ЧМ-2018

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Вице-премьер России Ольга Голодец рассказала о результатах, которые были достигнуты во время чемпионата мира по футболу — 2018 во многих сферах. Слова чиновника передает корреспондент «Газеты.Ru».

«На матче чемпионата побывали 3 031 768 человек, по всем играм посещаемость была очень высокая. Она достигает почти 100%», — заявила Голодец на совещании у президента страны Владимира Путина, отметив, что мундиаль посетили около 3 млн иностранных болельщиков, лидерами среди которых стали граждане США, Бразилии и Германии.

Ранее легендарный шахматист Анатолий Карпов оценил уровень проведения чемпионата мира по футболу в России.