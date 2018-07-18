В Перу новорожденного назвали в честь игрока сборной Хорватии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/925/11853925/upload-SIZOV_5775-pic905-895x505-48364.jpg">

Перуанского ребенка назвали в честь полузащитника сборной Хорватии и мадридского «Реала» Луки Модрича, сообщает »Советский спорт».

По информации Nacional, мальчик родился городе Хаэн региона Кахамарка спустя день после того, как «шашечные» вышли в финал чемпионата мира 2018 года.

Реклама

Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Финальный матч между сборными Франции и Хорватии состоялся в Москве на стадионе «Лужники». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «трехцветных».

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) объяснила, почему «Золотой мяч» чемпионата мира — 2018 получил Модрич.