Английский болельщик раскритиковал британские СМИ после поездки на ЧМ-2018

Болельщик сборной Англии Джастин Уолли подверг критике британские СМИ после поездки на чемпионат мира 2018 года, сообщает «Матч ТВ».

«Просто вернулся из России после 33 дней на ЧМ-2018. Там не было беспорядков, хулиганских разборок, жестоких полицейских, взяток, недостроенных стадионов, расизма и насилия, плохой еды, неработающего транспорта и недружелюбных людей.

Реклама

Здесь изображены некоторые подарки от русских. Британские СМИ, разберитесь со своей бредятиной», — написал Уолли в твиттере.

Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что проект о безвизовом въезде в Россию до конца года для обладателей паспорта болельщика (FAN ID) Госдума постарается рассмотреть до 26 июля включительно.

Just left Russia after 33 days. THERE WERE NO: riots, hooligan attacks, police mistreatment, bribes, half-built stadiums, racist abuse, bad food, delapidated transport systems, unfriendly people. Pictured are some of the gifts Russians gave me. British media - sort your shit out! pic.twitter.com/G8vFhrA4jH