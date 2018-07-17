Президент ЦСКА прокомментировал игру Смолова на ЧМ-2018
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал игру нападающего сборной России Федора Смолова на чемпионате мира — 2018, передает Sport24.
«Почему не получилось у Смолова? Тяжело сказать. У любого игрока бывают черные дни. К сожалению, у Федора они выпали на чемпионат мира. Смолов доказывал и будет дальше доказать свою силу.
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А почему не получилось в данном случае — тяжело сказать. Некоторые стали обсуждать, что против средненьких команд он выглядит хорошо, а против сильных не очень. Так нельзя. Просто в этот раз сложилось так. Жизнь вся состоит из белых и черных полос. Так бывает», — сказал Гинер.
Ранее Жирков рассказал о словах Смолова в раздевалке после матча с хорватами.