Игрок сборной Хорватии погасил кредиты всех жителей родной деревни
Нападающий сборной Хорватии по футболу Анте Ребич сделал щедрый подарок жителям родной деревни в честь второго места на чемпионате мира — 2018, сообщает «Советский спорт».
Как утверждает Vijesti, форвард решил погасить кредиты всех жителей деревни Имоцки.
Реклама
«Он вырос в небольшой деревне недалеко от города Сплит. Никогда не забывал свои корни, хотя в 19 лет уехал в итальянскую «Фиорентину». А один раз Анте погасил кредиты всем 500 жителям небольшого поселения», — рассказал бывший партнер форварда по молодежной сборной Ловро Шиндик.
На ЧМ-2018 Ребич провел шесть матчей и забил один мяч.
Ранее сообщалось, что в «Манчестер Юнайтед» готовы отдать около €100 млн за двух игроков Хорватии.