Игрок сборной Хорватии погасил кредиты всех жителей родной деревни

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Нападающий сборной Хорватии по футболу Анте Ребич сделал щедрый подарок жителям родной деревни в честь второго места на чемпионате мира — 2018, сообщает «Советский спорт».

Как утверждает Vijesti, форвард решил погасить кредиты всех жителей деревни Имоцки.

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«Он вырос в небольшой деревне недалеко от города Сплит. Никогда не забывал свои корни, хотя в 19 лет уехал в итальянскую «Фиорентину». А один раз Анте погасил кредиты всем 500 жителям небольшого поселения», — рассказал бывший партнер форварда по молодежной сборной Ловро Шиндик.

На ЧМ-2018 Ребич провел шесть матчей и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что в «Манчестер Юнайтед» готовы отдать около €100 млн за двух игроков Хорватии.