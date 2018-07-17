В Госдуме оценили итоги ЧМ-2018
Заместитель председателя Госдумы по международным делам Алексей Чепа подвел итоги чемпионата мира по футболу в России, передает НСН.
«Меня переполняет чувство гордости за страну, которая сумела провести такое замечательное мероприятие. Это серьезная победа, которая изменит мнение о России у большинства граждан», — заявил Чепа.
Реклама
Также депутат поблагодарил организаторов турнира. По его мнению, все прошло на высшем уровне.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию событий во Франции, где жители праздновали победу на чемпионате мира — 2018.
Ранее стало известно, что Тим Кэхилл завершил карьеру в сборной Австралии.