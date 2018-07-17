Сербский депутат: Вида проявил неуважение к своей стране

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Сербский депутат Александр Шешель выразил мнение, что Международная федерация футбола (ФИФА) слишком мягко отреагировала на политические лозунги защитника сборной Хорватии Домагоя Виды, передает газета «Известия».

«Нельзя забывать, что это был очевидно ультраправый лозунг и провокация по отношению к России, а также неуважение не только к российским болельщикам, но и к своей стране», — заявил Шешель.

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Хорватия уступила Франции в финале чемпионата мира по футболу в России со счетом 2:4.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию событий во Франции, где жители праздновали победу на чемпионате мира — 2018.

Ранее известный югославский тренер прокомментировал выход сборной Хорватии в финал ЧМ-2018.