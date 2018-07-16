Путин подарил Трампу мяч

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Во время пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом российский президент Владимир Путин подарил коллеге футбольный мяч. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Один из журналистов использовал метафору из сферы футбола, чтобы задать вопрос о российско-американских отношениях в сирийской ситуации. Он напомнил о словах американского госсекретаря Майка Помпео, который сказал, что мяч находится на российской стороне.

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Отвечая на вопрос, Путин подарил Трампу футбольный мяч и заметил, что теперь он находится на стороне США.

Трамп выразил надежду на то, что США проведут чемпионат мира не хуже того, который накануне закончился в России. Американский лидер также сказал, что передаст футбольный мяч своему сыну Бэррону, а пока отдал подарок своей супруге Меланье.

Ранее Трамп объяснил, что сделал Путину комплимент.

Как проходит саммит, уже названный СМИ историческим, рассказывает «Газета.Ru» в режиме онлайн.