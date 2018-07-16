Соратник депутата Слуцкого предложил выпороть активисток Pussy Riot

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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, представитель фракции ЛДПР Дмитрий Свищев прокомментировал инцидент с участниками Pussy Riot, произошедший во время финала чемпионата мира — 2018.

Во время матча Франция — Хорватия на поле выбежали активисты Pussy Riot в полицейской форме. Они были задержаны и доставлены в отделение полиции.

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«Если, скажем так, я принимал бы решения, я выпорол бы их хорошенько. И родителям бы их сказал: «Вот вам ремень, следите за своими детьми», — заявил Свищев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

При этом политик отметил, что в качестве возможных санкций к правонарушителям могут быть применены административные меры.

«С точки зрения законодательства, за подобного рода правонарушения у нас предусмотрены только административные меры воздействия. Мы действуем жестко в рамках законодательства. С точки зрения значимости мероприятия и правонарушения, которое было совершено, я думаю, что десятки миллионов российских и иностранных болельщиков восприняли это негативно», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин не слышал о ситуации вокруг депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах.