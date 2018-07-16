В сборной Хорватии поблагодарили российский народ за прием на ЧМ-2018

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Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер в интервью «Газете.Ru» поделился своими впечатлениями от чемпионата мира — 2018.

«Хочу поблагодарить весь российский народ, волонтеров, сотрудников безопасности, которые были готовы отдать жизнь за нас и которые были с нами 24 часа в сутки на своем посту.

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Мы очень ценим то, что пережили в России за эти шесть недель. Я лично чувствую себя здесь как дома», — отметил хорват.

По словам легенда хорватского футбола, его восхитил город Сочи, куда он пообещал вернуться.

«Надеюсь, что россияне приедут к нам в Хорватию на Адриатическое море, буду ждать. А я, в свою очередь, совершенно точно еще вернусь в Сочи. Хочу прогуляться по городу — он меня восхитил. Там много прекрасных ресторанов», — заявил он.

Сборная Хорватии в финале мундиаля проиграла команде Франции со счетом 2:4.

Ранее посол Сербии в России оценил ЧМ-2018.