Sky: Россия вышла на первое место на ЧМ-2018 по разрушению мифов и предрассудков

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Президент России Владимир Путин и российское правительство сосредоточились на том, чтобы превзойти свою цель и провести лучший чемпионат мира по футболу в истории, а также положить конец образу России как автократического враждебного государства. Об этом пишет Sky News.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал ЧМ-2018 лучшим в истории и добавил, что весь мир «влюбился в Россию».

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«Мы признательны за миллионы добрых слов, сказанных гостями чемпионата в адрес России и нашего народа, рады, что им понравилось его гостеприимство и открытость, природа, культура, традиции нашей большой страны. Мы рады, что наши гости все увидели своими глазами, что рухнули мифы и предубеждения», — так подвел итоги мундиаля Владимир Путин.

Sky отмечает, что нет никаких сомнений в том, что этот турнир как на поле, так и за его пределами стал откровением — относить это к организации хозяйки ЧМ-2018 или непредсказуемым результатам игр сложно сказать.

Но одно можно сказать наверняка, добавляет британское издание, Россия хоть и не завоевала футбольный трофей, но, несомненно, является победителем ЧМ вне поля. Это означает, что возрастает давление на организаторов следующего чемпионата мира по футболу, который состоится в Катаре в 2022 году.

Ранее Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер поблагодарил россиян за ЧМ-2018.