Гризманн признан лучшим игроком финала ЧМ-2018

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Нападающий сборной Франции по футболу Антуан Гризманн признан лучшим игроком финального матча чемпионата мира — 2018 против команды Хорватии, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировала пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Франция обыграла хорватов со счетом 4:2 и стала чемпионом мира. Гризманн забил один из мячей «трехцветных». «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее сообщалось, что Тибо Куртуа стал лучшим вратарем чемпионата мира — 2018.