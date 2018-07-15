Гризманн признан лучшим игроком финала ЧМ-2018
Нападающий сборной Франции по футболу Антуан Гризманн признан лучшим игроком финального матча чемпионата мира — 2018 против команды Хорватии, сообщает ТАСС.
Об этом проинформировала пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Франция обыграла хорватов со счетом 4:2 и стала чемпионом мира. Гризманн забил один из мячей «трехцветных». «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее сообщалось, что Тибо Куртуа стал лучшим вратарем чемпионата мира — 2018.