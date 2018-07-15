Инфантино вручил Кубок мира сборной Франции по футболу
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино вручил Кубок мира сборной франции по футболу за победу на чемпионате мира — 2018, сообщает ТАСС.
Церемония награждения прошла на московском стадионе «Лужники» после финального матча мундиаля, где французы обыграли команду Хорватии со счетом 4:2. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого поединка.
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На поле трофей вынес бывший капитан сборной Германии Филипп Лам. Из рук Инфантино Кубок мира получил капитан «трехцветных» Уго Льорис.
Медали французам и хорватам вручали президент России Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.
Ранее сообщалось, что Лука Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018.