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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино вручил Кубок мира сборной франции по футболу за победу на чемпионате мира — 2018, сообщает ТАСС.

Церемония награждения прошла на московском стадионе «Лужники» после финального матча мундиаля, где французы обыграли команду Хорватии со счетом 4:2. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого поединка.

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На поле трофей вынес бывший капитан сборной Германии Филипп Лам. Из рук Инфантино Кубок мира получил капитан «трехцветных» Уго Льорис.

Медали французам и хорватам вручали президент России Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018.