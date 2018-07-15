Кустурица призвал Россию гордиться проведенным ЧМ-2018

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Знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица поделился прогнозом на финальный матч чемпионата мира — 2018 между командами Франции и Хорватии, передает RT.

«Думаю, что победит Франция. Пожалуй, со счетом 2:1. Мне все понравилось на чемпионате мира, Россия провела замечательный турнир, которым страна может гордиться», — заявил режиссер.

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На данный момент счет 2:1 в пользу «трехцветных». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее Жозе Моуринью высказал мнение о фаворите финала ЧМ-2018.