Президент Хорватии поблагодарила Россию на русском языке

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Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович поблагодарила Россию на русском языке за теплый прием, сообщает «РИА Новости».

«Здравствуйте, российские болельщики. От имени хорватских болельщиков спасибо России за сердечный прием. Вы прекрасные хозяева», — сказала Грабар-Китарович.

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Также президент призвала россиян болеть за сборную Хорватии в финале мирового первенства и радоваться вместе.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию самых интересных событий последнего игрового дня мундиаля.

Ранее президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер прокомментировал увольнение главного тренера сборной за три дня до окончания отборочного этапа чемпионата мира по футболу в России.