Президент КОНКАКАФ: нам нужно поучиться у России после ЧМ-2018
Президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктор Монтальяни рассказал об уровне организации чемпионата мира по футболу в России, передает RT.
«После чемпионата мира наш оргкомитет хочет получить несколько уроков от России по поводу того, как проводить такой турнир. Хочется узнать у Алексея Сорокина, как россияне боролись с вызовами. Канада принимала много соревнований, но нам все равно нужен опыт России в вопросах транспорта, безопасности и гостеприимства», — заявил Монтальяни.
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Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.