Сборная Бельгии завоевала бронзу ЧМ-2018

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Сборная Бельгии одержала победу над командой Англии в матче за третье место на чемпионате мира 2018 года в России, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных дьяволов». В составе победителей отличились Тома Менье и Эден Азар.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Бельгия впервые в своей истории завоевала медали мирового первенства.

Также «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.

Чемпионат мира — 2018. Матч за 3-е место

Бельгия — Англия — 2:0

Голы: 1:0 — Менье, 4; 2:0 — Азар, 82