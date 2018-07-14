Сборная Бельгии завоевала бронзу ЧМ-2018
Сборная Бельгии одержала победу над командой Англии в матче за третье место на чемпионате мира 2018 года в России, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных дьяволов». В составе победителей отличились Тома Менье и Эден Азар.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Бельгия впервые в своей истории завоевала медали мирового первенства.
Также «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.
Чемпионат мира — 2018. Матч за 3-е место
Бельгия — Англия — 2:0
Голы: 1:0 — Менье, 4; 2:0 — Азар, 82