Финальный матч ЧМ-2018 планируют посетить представители руководства 14 стран

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Финальный матч чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве планируют посетить представители руководства 14 стран, сообщает «РИА Новости».

«Планируется, что финальный матч посетят президент Республики Абхазия, президент Республики Армения, президент Республики Беларусь, премьер-министр Венгрии, президент Габонской Республики, эмир Государства Катар, премьер-министр Киргизской Республики, президент Республики Молдова, президент Государства Палестина, премьер-министр Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи, президент Республики Судан, президент Французской Республики, президент Республики Хорватия, президент Республики Южная Осетия», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу 2018 года и посмотрит финальный матч между сборными командами Франции и Хорватии.