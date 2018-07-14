Дворкович: ЧМ-2018 прошел успешно и показал открытость России

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Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович заявил о том, что чемпионат мира по футболу 2018 года показал открытость и дружелюбие России. Об этом сообщает ТАСС.

«Самое главное — граждане нашей страны показали, кто мы. Мы — открытая, дружелюбная страна, мы взяли на себя ответственность за каждого гостя и выдержали ее. Думаю, большинство гостей и граждан довольны», — сказал Дворкович во время телемоста с городами, принимавшими матчи турнира.

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Также функционер отметил, что «практически по всем отзывам турнир увенчался успехом».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.

Ранее чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Давид Трезеге высоко оценил уровень организации мирового первенства по футболу в России.