Погба: мы не повторим ошибок Евро-2016

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Полузащитник сборной Франции и английского «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира по футболу в России, в котором его команда сыграет против Хорватии, передает «Советский спорт».

«Мы не повторим ошибок двухлетней давности. Думаю, на Евро мы подумали, что дело уже сделано. Наш настрой был не тем, что сейчас. Не буду лгать: после победы над Германией мы решили, что уже сыграли финал. Сейчас я знаю вкус поражения в финале и не хочу, чтобы это повторилось. Мы посчитали, что выиграли финал против Португалии еще до матча», – цитирует Погба Reuters.

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Финал мундиаля состоится 15 июля на стадионе «Лужники».

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий дня.

Ранее сообщалось, что игроки сборной Франции не хотят уезжать из России после ЧМ-2018.