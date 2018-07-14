Президент ФИФА оценил игру Месси на ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/239/11816239/RTS1TWXQ-pic905-895x505-27175.jpg">

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино оценил игру аргентинского форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси на чемпионате мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».

«Конечно, болельщики ожидали большего от сборной Аргентины. Они уступили в очень напряженном матче Франции, которая теперь в финале. В футболе невозможно все время побеждать. Месси играл потрясающе, как и всегда, забил великолепный мяч. Если бы Аргентина смогла отбиться при счете 2:1 в матче с французами, он мог бы показать свое мастерство», — цитирует главу ФИФА goal.com.

Реклама

Финальный матч мундиаля состоится 15 июля между командами Франции и Хорватии.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий дня.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» заработал больше других российских клубов на ЧМ-2018.