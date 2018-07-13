СМИ: Месси советовал тренеру сборной Аргентины не выпускать определенных игроков

<img src="//img.gazeta.ru/files3/937/11820937/upload-RIAN_5568299.HR-pic905-895x505-21492.jpg">

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси советовал главному тренеру национальной команды не использовать нескольких игроков в матчах чемпионата мира 2018 года, сообщает «Советский спорт».

По информации Clarin, форвард в беседе со специалистом выразил сомнения, что защитник итальянской «Ромы» Федерико Фасио и полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Джовани Ло Чельсо могут помочь национальной команде на мировом первенстве.

Реклама

На чемпионате мира в России Ло Чельсо не выходил на поле, а Фасио сыграл один тайм в матче 1/8 финала турнира против Франции (3:4).

Также «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.