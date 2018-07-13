СМИ: Месси советовал тренеру сборной Аргентины не выпускать определенных игроков
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси советовал главному тренеру национальной команды не использовать нескольких игроков в матчах чемпионата мира 2018 года, сообщает «Советский спорт».
По информации Clarin, форвард в беседе со специалистом выразил сомнения, что защитник итальянской «Ромы» Федерико Фасио и полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Джовани Ло Чельсо могут помочь национальной команде на мировом первенстве.
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На чемпионате мира в России Ло Чельсо не выходил на поле, а Фасио сыграл один тайм в матче 1/8 финала турнира против Франции (3:4).
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