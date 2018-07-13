Более 3 млн туристов посетили Москву во время ЧМ-2018

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Глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев во время пресс-конференции сообщил, что во время чемпионата мира — 2018 столицу посетили более трех млн туристов, передает ТАСС.

«Москва стала самым популярным городом мира, наш город посетило более трех миллионов туристов. Это люди, которые останавливались более, чем на сутки. Из них 1,2 млн человек представляют дальнее зарубежье. Лидерами являются граждане Китая, США, Германии, Нидерландов и Франции», — сообщил Гуляев.

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Матчи проходили на стадионах «Лужники» и «Спартак», всего было проведено 11 игр.

Также на стадионе «Лужники» состоится финал турнира.

15 июля за первое место сразятся сборные Франции и Хорватии.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.

Ранее голкипер сборной Бельгии оценил организацию ЧМ-2018 выше ЧМ-2014 и Евро-2016.