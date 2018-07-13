Бельгийский голкипер назвал лучших игроков сборной России на ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/769/11829769/TASS_27751162-pic905-895x505-12781.jpg">

Вратарь сборной Бельгии по футболу Симон Миньоле оценил выступление команды России на чемпионате мира — 2018, передает газета «Известия».

Российская сборная дошла до четвертьфинала домашнего мундиаля, где уступила команде Хорватии.

«Уверен, россияне могут гордиться проведенным чемпионатом. Безусловно, на команду положительно повлияла поддержка болельщиков. Выступление сборной России основывалось на энергии, силе и желании победить. Думаю, это заложено в русском менталитете — выкладываться по максимуму», — заявил бельгиец.

Реклама

Миньоле также отметил среди подопечных Станислава Черчесова некоторых игроков.

«Могу ли выделить кого-то из игроков сборной России? Будучи вратарем, я всегда обращаю внимание на своего коллегу по амплуа. Игорь Акинфеев провел выдающийся турнир. Также выделяется Артем Дзюба. У него хорошие физические данные, высокий рост, и он очень силен. Еще отметил бы Александра Головина», — заключил вратарь.

Ранее Миньоле разыскал просившего футболку кыргызстанца.