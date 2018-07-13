Главный тренер сборной Хорватии рассказал о ключе к достижению успеха

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Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич признался, что всегда верил в собственные силы, передает «Советский спорт».

Наставник признался, что именно это позволило ему добиться успеха.

«Я всегда выбирал более сложный путь в своей жизни, боролся за все. Я не хотел оставаться в Хорватии и быть среднестатистическим тренером, а уезжал за границу, когда имелась такая возможность.

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Работа в Саудовской Аравии принесла мне огромный опыт, там я сделал себе имя. Когда мне позвонили из сборной Хорватии, у меня не было никаких сомнений в том, чтобы соглашаться на эту работу. Я говорил: дайте мне «Барселону» или «Реал», и я выиграю титулы», — приводит слова специалиста Associated Press.

Под руководством Далича сборная Хорватии вышла в финал чемпионата мира — 2018. Матч с французами состоится 15 июля на столичном стадионе «Лужники».

Ранее Далич ответил предсказывающим победу Англии экспертам.