Экс-форвард сборной Украины поддержал Смолова, чтобы не быть «животным»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/793/11829793/RIAN_5583067.HR-pic905-895x505-64312.jpg">

Бывший нападающий краснодарской «Кубани» и сборной Украины по футболу Евгений Селезнев поддержал форварда сборной России Федора Смолова после неудачи на чемпионате мира — 2018, передает «Советский спорт».

В матче 1/4 финала мундиаля против Хорватии Смолов не реализовал одиннадцатиметровый удар в серии послематчевых пенальти. Позднее Селезнев в своем инстаграме написал слова поддержки игроку россиян.

Реклама

«Сейчас много критики в адрес моего друга Федора Смолова .Бывают подъемы и спады, тот, кто не падает, тот не поднимается. Он хотел лучшего, но это футбол, и ошибки свойственны людям. У тебя еще все впереди!» — написал украинец.

Позднее Селезнев объяснил, почему решил поддержать Смолова.

«Я его знаю почти десять лет. Он хороший человек и отличный футболист. Поэтому его и поддержал. Написал в инстаграме, так как нужно оставаться людьми, а не животными», — приводит слова игрока «Акхисар Беледиеспора» «СЭ».

Ранее Станислав Черчесов взял на себя вину за выступление Смолова на ЧМ-2018.