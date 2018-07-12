Футболисты и тренер сборной Хорватии 1998 года приглашены на финал ЧМ-2018

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Хорватский футбольный союз пригласил бронзовых призеров чемпионата мира 1998 года на финальный матч чемпионата мира — 2018, сообщает ТАСС.

«Хорватский футбольный союз приглашает на финальный матч против сборной Франции, который будет сыгран в ближайшее воскресенье в Москве, всю национальную команду 1998 года вместе с тренером Мирославом Блажевичем», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

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В составе сборной Хорватии на мировом первенстве 1998 года выступали Дражен Ладич, Марьян Мрмич, Владимир Василь, Славен Билич, Горан Юрич, Звонимир Солдо, Дарио Шимич, Игор Штимац, Игор Тудор, Зоран Мамич, Анте Шерич, Алеша Асанович, Звонимир Бобан, Роберт Ярни, Крунослав Юрчич, Силвио Марич, Роберт Просинечки, Марио Станич, Адриан Кознику, Петар Крпан, Горан Влаович и Давор Шукер.

Накануне хорватская команда впервые в истории вышла в финал мирового первенства по футболу, где встретится с Францией.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.

Ранее сообщалось, что президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович посетит финал чемпионата мира по футболу 2018 года в России.