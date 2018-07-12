Стало известно, сколько туристов посетило столицу с начала ЧМ-2018

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Москву посетило более трех миллионов туристов во время проведения чемпионата мира — 2018, сообщает ТАСС.

«Москва стала самым популярным городом мира, наш город посетило более трех миллионов туристов. Это люди, которые останавливались более, чем на сутки.

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Из них 1,2 млн человек представляют дальнее зарубежье. Лидерами являются граждане Китая, США, Германии, Нидерландов и Франции», — заявил глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.

Ранее защитник сборной Хорватии Дуйе Чалета-Цар в общении с корреспондентом «Газеты.Ru» поделился мнением об организации чемпионата мира — 2018 в России.