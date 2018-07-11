Эксперт: футболисты не должны распыляться на интриги

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Бывший футболист ЦСКА и «Спартака» Андрей Афанасьев в интервью «Газете.Ru» прокомментировал ситуацию со скандалом вокруг защитника сборной Хорватии Домагоя Виды.

«Футболисты, особенно такого уровня, уже прошли и огонь, и воду, и медные трубы. На такие подводные течения они меньше всего обращают внимание», — сказал экс-футболист.

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Афанасьев отметил, что игроки не должны распыляться на интриги.

«Они должны при любой ситуации выходить на поле и показывать то, что они умеют», — добавил эксперт.

Бывший футболист считает, что профессиональные игроки обязаны не обращать внимания на конфликты вне футбольной деятельности.

Афанасьев думает, что ситуация вокруг Виды никак не повлияет на настрой хорватской сборной.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 28-го дня чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что ФИФА изучает ситуацию с высказываниями хорвата Виды о Белграде.