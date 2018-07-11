Московское метро будет работать до трех часов ночи в день полуфинала ЧМ-2018
Столичное метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать до 03.00 11 июля, сообщает ТАСС.
Это связано с проведением в Москве полуфинала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Хорватии. Матч начнется в 21.00.
«Метрополитен, МЦК, шаттлы S2, S3, S8 до фан-фестов и 45 маршрутов наземного транспорта продлят работу до 03:00», — сказали в пресс-службе департамента транспорта.
В период матча и момент ухода болельщиков со стадиона возможны изменения режима работы станций, расположенных возле фан-зон: «Университет», «Ломоносовский проспект», «Воробьевы горы», а также «Спартак» и «Тушинская». Кроме того, для болельщиков будут доступны аккредитованные такси.
Ранее сообщалось, что фан-зона около стадиона «Спартак» не будет показывать заключительные матчи ЧМ-2018.