Сербский депутат раскритиковал Джоковича за поддержку сборной Хорватии на ЧМ

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Депутат правящей партии Сербии Владимир Джуканович подверг критике теннисиста Новака Джоковича, заявившего, что после вылета с чемпионата мира в России сербской сборной он будет болеть за команду Хорватии, сообщает «Советский спорт».

«Только идиоты могут поддерживать сборную Хорватии. Новаку не стыдно? Меня это сводит с ума. Люди, которые болеют за хорватов, а не за Россию, например, они умалишенные, их нужно изолировать», — сказал Джуканович.

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Чиновник отметил, что статус национального героя Сербии не оправдывает Джоковича. Депутат добавил, что Джокович является национальным героем, но этот факт в данной ситуации его не оправдывает.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) изучает ситуацию, связанную с выкриками защитника сборной Хорватии Домагоя Виды о Белграде после четвертьфинала чемпионата мира против команды России.