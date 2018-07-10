Моуринью объяснил особенность матча Бельгия — Франции в полуфинале ЧМ-2018

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Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью объяснил, почему матч Франции и Бельгии в полуфинале чемпионата мира — 2018 должен стать запоминающимся. Слова специалиста приводит RT.

«Бельгия и Франция вышли в плей-офф раньше других команд, это дало им положительный импульс, позволило расслабиться. Стресс появился только в четвертьфинале.

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Хорватии, например, пришлось проделать более сложный путь, оба ее матча завершились только в серии пенальти. Балканцы уже устали, а французы и бельгийцы — нет, у них было время, чтобы отдохнуть. Их полуфинал станет запоминающимся матчем», — сказал Моуринью.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.

Ранее Моуринью оценил шансы сборных Франции и Бельгии на победу в матче полуфинала чемпионата мира — 2018.