Тренер сборной Англии еще до старта ЧМ считал негативные статьи о России ложью

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Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт рассказал о негативных статьях британских СМИ о России перед стартом чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.

«То, как нас принимают здесь, — просто фантастика, организация турнира — высший класс. Я знаю, что и в прошлом году на Кубке конфедераций было точно так же.

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Перед турниром пришлось видеть много неприятных историй. Я уже тогда думал, что они являются ложью, и они таковыми и оказались», — сказал Саутгейт.

Также специалист назвал турнир в России увлекательным и отметил высокий уровень организации первенства в различных городах страны.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.

Ранее Саутгейт заявил, что победа сборной Англии на чемпионате мира — 2018 в России может затмить триумф национальной команды 1966 года.