Федерация футбола Украины компенсирует Вукоевичу штраф ФИФА
Глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко пообещал компенсировать штраф, который Международная федерация футбола (ФИФА) наложила на члена делегации сборной Хорватии Огнена Вукоевича, передает ТАСС.
Также Павелко предложил хорвату работу в федерации.
«У нас есть четкая позиция по поддержке наших друзей. Мы предложили помощь и Вукоевичу, и Домагою Виде. Я лично и руководство ФФУ приняли решение компенсировать Вукоевичу тот штраф, который на него наложен. Также мы готовы предложить ему работу в ФФУ» — сказал Павелко.
ФИФА решила оштрафовать Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков за неспортивное поведение после четвертьфинала чемпионата мира, в котором Хорватия одержала победу над командой России. После игры появилось видео из раздевалки хорватской команды, в котором защитник сборной Вида крикнул «Слава Украине!», а Вукоевич сказал, что посвящает победу украинцам.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.
Ранее Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ из-за скандального видео.