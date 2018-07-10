Федерация футбола Украины компенсирует Вукоевичу штраф ФИФА

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Глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко пообещал компенсировать штраф, который Международная федерация футбола (ФИФА) наложила на члена делегации сборной Хорватии Огнена Вукоевича, передает ТАСС.

Также Павелко предложил хорвату работу в федерации.

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«У нас есть четкая позиция по поддержке наших друзей. Мы предложили помощь и Вукоевичу, и Домагою Виде. Я лично и руководство ФФУ приняли решение компенсировать Вукоевичу тот штраф, который на него наложен. Также мы готовы предложить ему работу в ФФУ» — сказал Павелко.

ФИФА решила оштрафовать Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков за неспортивное поведение после четвертьфинала чемпионата мира, в котором Хорватия одержала победу над командой России. После игры появилось видео из раздевалки хорватской команды, в котором защитник сборной Вида крикнул «Слава Украине!», а Вукоевич сказал, что посвящает победу украинцам.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.

Ранее Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ из-за скандального видео.