Боярский: «Слава Украине» со спокойной совестью могут кричать все
Российский актер и известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский в интервью «Газете.Ru» прокомментировал политический лозунг «Слава Украине», который после матча со сборной России кричали делегат и защитник «шашечных» Огнен Вукоевич и Домагой Вида.
Актер отметил, что не видит в этой ситуации ничего страшного.
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«Я думаю, что мы тоже можем со спокойной совестью кричать такие слова. Слава Украине, ее все любят, что же плохого в этом», — сказал Боярский.
Ранее экс-президент «Спартака» усомнился в умственных способностях Вукоевича и Виды.