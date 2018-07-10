Антигерой матча Уругвай — Франция потерял двух близких людей перед игрой

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Голкипер сборной Уругвая по футболу Фернандо Муслера за несколько дней до матча 1/4 финала чемпионата мира — 2018 против команды Франции лишился двух близких родственников, сообщает «Советский спорт».

По информации El Pais, за несколько дней до матча с французами в автомобильной аварии погиб дядя футболиста, а через несколько дней ушла из жизни бабушка вратаря.

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Как отмечает издание, 32-летний вратарь не рассказывал об этом ни до, ни после матча.

В матче против Франции Муслера допустил результативную ошибку, которая привела к голу в ворота уругвайцев. Матч закончился победой «трехцветных» со счетом 2:0, а Уругвай покинул турнир.

Ранее форвард сборной Уругвая Кристиан Стуани объяснил причину поражения от Франции.