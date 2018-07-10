Жена Вукоевича оправдала лозунг мужа «Слава Украине»

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Андреа Вукоевич, жена отстраненного от работы на чемпионате мира — 2018 тренера сборной Хорватии Огнена Вукоевича объяснила политический лозунг мужа «Слава Украине» после победы над командой России, передает «Советский спорт».

Супруга 34-летнего специалиста отметила, что в действиях ее мужа не было политической подоплеки.

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«Огнен отреагировал так эмоционально, потому что Украина была его вторым домом в течение десяти лет. В этом не было никаких плохих намерений или политических сообщений», — сказала она.

По словам Андреа Вукоевич, футболист принял решение Хорватского футбольного союза (HNS) о своем исключении из делегации «шашечных».

«Он принял решение хорватского футбольного союза с пониманием и уважением. Огнен останется в России и будет поддерживать сборную Хорватии до конца», — приводит слова жены Вукоевича Gloria.hr.

34-летний Вукоевич на протяжении семи лет защищал цвета киевского «Динамо». Футболист также успел поиграть в России, где в 2013 году провел девять матчей за московский «Спартак».

Ранее эксперт объяснил отстранение Вукоевича от сборной из-за политического лозунга.