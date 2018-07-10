Дворкович дал оценку выступлению сборной России на ЧМ-2018
Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович поделился мнением о выступлении сборной России по футболу на чемпионате мира — 2018, передает ТАСС.
Подопечные Станислава Черчесова в четвертьфинале турнира уступили команде Хорватии и покинули турнир.
«Что касается выступления сборной, то я переживал, сердце выпрыгивало. С трибуны делали все возможное, чтобы гнать команду вперед. Игроки выкладывались на поле на все 100%, и моя оценка — «отлично». Было бы «отлично» с плюсом, если бы продвинулись дальше, но все равно — «отлично», — отметил политик.
По слова Дворковича, российская сборная имеет все шансы достойно выступить на чемпионате Европы — 2020.
«Я уверен, что мы имеем все возможности выступить отлично на Евро-2020. Но надо не забывать, что залог успеха - развитие детского футбола», — добавил он.
Ранее Дворкович высказался о решении отстранить Огнена Вукоевича от чемпионата мира.