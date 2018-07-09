Хорват Вида записал еще одно видео с лозунгами «Слава Украине» и «Белград, гори»

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Защитник сборной Хорватии Домагой Вида записал еще одно видео, в котором выкрикивает лозунг «Слава Украине», сообщает «Советский спорт».

В ролике, опубликованном в фейсбуке блогера Даниила Яковлева, Вида сидит рядом с тренер сборной Хорватии Ивицей Оличем и скандирует «Слава Украине», а также «Белград, гори».

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Отмечается, что видео могло быть записано сразу после матча 1/4 финала чемпионата мира 2018 года против команды России.

В первой скандальной видеозаписи Виды и скаута Огнена Вукоевича был лозунг «Слава Украине». Футболист получил за высказывание предупреждение от ФИФА, а специалист был отстранен от работы решением Хорватского футбольного союза.

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