Хорват Вида записал еще одно видео с лозунгами «Слава Украине» и «Белград, гори»
Защитник сборной Хорватии Домагой Вида записал еще одно видео, в котором выкрикивает лозунг «Слава Украине», сообщает «Советский спорт».
В ролике, опубликованном в фейсбуке блогера Даниила Яковлева, Вида сидит рядом с тренер сборной Хорватии Ивицей Оличем и скандирует «Слава Украине», а также «Белград, гори».
Реклама
Отмечается, что видео могло быть записано сразу после матча 1/4 финала чемпионата мира 2018 года против команды России.
В первой скандальной видеозаписи Виды и скаута Огнена Вукоевича был лозунг «Слава Украине». Футболист получил за высказывание предупреждение от ФИФА, а специалист был отстранен от работы решением Хорватского футбольного союза.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 26-го дня мирового первенства.