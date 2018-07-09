Тренера сборной Франции разозлил вопрос о России
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам грубо ответил на вопрос о команде России, который был задан на пресс-конференции перед матчем полуфинала чемпионата мира 2018 года с Бельгией, сообщает «Советский спорт».
«Переводчик, вы уверены, что вопрос был о сборной России? Я что, реально должен говорить об этой команде? Ну ладно, просто я не понимаю, почему меня просят говорить о сборной России накануне полуфинала чемпионата мира против другой команды.
Не вижу логики. Здесь есть журналисты из Франции, Бельгии, других стран. Давайте двигаться дальше», — сказал Дешам.
Полуфинальная встреча чемпионата мира 2018 года между сборными Франции и Бельгии пройдет в Санкт-Петербурге 10 июля. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 26-го дня мирового первенства.