Боярский сравнил лозунг «Слава Украине» с матом

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Российский актер и известный болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал лозунг защитника сборной Хорватии Домагоя Виды «Слава Украине» после победы в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2018 года против команды России.

«Я думаю, что мы тоже можем со спокойной совестью кричать такие слова. Слава Украине, ее все любят, что ж плохого в этом», — сказал Боярский в общении с корреспондентом «Газеты.Ru».

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«Не нужно там искать политический подтекст. Можно материться с таким же успехом. Ничего страшного», — добавил артист.

После четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 года между сборными Хорватии и России (3:2) Вида и тренер Огнен Вукоевич записали видеообращение, в котором был лозунг «Слава Украине». Футболист получил за высказывание предупреждение от ФИФА, а специалист был отстранен от работы решением Хорватского футбольного союза.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 26-го дня мирового первенства.