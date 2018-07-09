Экс-наставник «Барселоны» назначен главным тренером сборной Испании

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Бывший наставник «Барселоны» Луис Энрике назначен новым главным тренером сборной Испании, сообщает ТАСС.

«Совет директоров Королевской испанской федерации футбола принял решение единогласно. Этот тренер соответствует всем нашим критериям. Он будет работать со своим тренерским штабом», — заявил президент организации Луис Рубиалес.

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Отмечается, что контракт с Энрике заключен сроком на два года.

На чемпионате мира 2018 года исполняющим обязанности главного тренера сборной Испании был Фернандо Йерро. Бывший наставник национальной команды Хулен Лопетегу был уволен со своего поста за несколько дней до старта мирового первенства после заключения соглашения с мадридским «Реалом».

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