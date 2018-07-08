На Украине встали на защиту игрока сборной Хорватии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/333/11830333/RIAN_5582873.HR-pic905-895x505-43192.jpg">

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко встал на защиту игрока сборной Хорватии Домагоя Виды, который произнес фразу «Слава Украине!» после победы над командой России в четвертьфинальной встрече чемпионата мира 2018 года, сообщает «Советский спорт».

«За последние несколько лет обращение «Слава Украине!» стало для наших граждан символом несгибаемости и патриотизма! И вполне естественно, что человек, которому наша страна дала очень много, с большим уважением относится к ней, к ее гражданам», — написал Павелко в фейсбуке.

Реклама

По мнению функционера, Вида, выступавший за киевское «Динамо», имеет право публично выказывать поддержку Украине.

Отмечается, что ФФУ направила письма в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием защитить хорватского игрока.

После победы над Россией (3:2) Вида и тренер хорватской команды Огнен Вукоевич записали видеообращение, в котором прозвучала фраза «Слава Украине».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.