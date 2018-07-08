ФИФА вынесла решение по делу хорватского игрока Виды

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Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение защитнику национальной команды Хорватии Домагою Виде за фразу «Слава Украине!», произнесенную после матча 1/4 финала чемпионата мира 2018 года с командой России.

В организации оценили высказывание игрока как проявление неспортивного поведения, противоречащее принципам честной игры.

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«Мы можем подтвердить, что дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде за его высказывания на видео, выложенном после матча чемпионата мира между сборными России и Хорватии», — приводит слова представителя ФИФА ТАСС.

После матча Вида и его бывший партнер по киевскому «Динамо» Огнен Вукоевич записали видеообращение, в котором они выкрикивали лозунг «Слава Украине».

Четвертьфинальная встреча чемпионата мира 2018 года между сборными России и Хорватии, которая прошла в Сочи, завершилась в серии послематчевых пенальти победой «шашечных» — 3:2.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.

Ранее депутат Государственной думы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев прокомментировал ситуацию с лозунгами «Слава Украине» от Виды и тренера Огнена Вукоевича.