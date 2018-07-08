Зеппельт раскритиковал чемпионат мира в России
Немецкий журналист Хайо Зеппельт выступил с критикой в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) за организацию допинг-контроля на чемпионате мира 2018 года в России. Об этом сообщает «Советский спорт».
«В России ФИФА никому не позволяет заглянуть за кулисы допинг-контроля, несмотря на то что на предыдущих чемпионатах мира работали независимые наблюдатели WADA. Сейчас на турнире нет внешних и независимых экспертов.
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Взятие проб, транспортировка и тестирование образцов — ФИФА все делает самостоятельно», — цитирует журналиста sportschau.de.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.
Ранее Зеппельт выпустил фильм о допинге в бразильском футболе.