Зеппельт раскритиковал чемпионат мира в России

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Немецкий журналист Хайо Зеппельт выступил с критикой в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) за организацию допинг-контроля на чемпионате мира 2018 года в России. Об этом сообщает «Советский спорт».

«В России ФИФА никому не позволяет заглянуть за кулисы допинг-контроля, несмотря на то что на предыдущих чемпионатах мира работали независимые наблюдатели WADA. Сейчас на турнире нет внешних и независимых экспертов.

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Взятие проб, транспортировка и тестирование образцов — ФИФА все делает самостоятельно», — цитирует журналиста sportschau.de.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.

Ранее Зеппельт выпустил фильм о допинге в бразильском футболе.