Президент Хорватии вместе с футболистами отпраздновала выход в полуфинал ЧМ

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Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович вместе с футболистами отпраздновала победу в четвертьфинале чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

По окончании матча со сборной России Грабар-Китарович поздравила футболистов национальной команды с победой.

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Игрок сборной Хорватии Марко Пьяца также опубликовал совместное фото с президентом из раздевалки сборной.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.

Ранее президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер поделился мнением об организации чемпионата мира 2018 года в России.