Федерация хоккея России поздравила футболистов с лучшим результатом на ЧМ

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Федерация хоккея России (ФХР) поздравила национальную команду по футболу с лучшим результатом в истории на чемпионатах мира. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Поздравляем сборную России с лучшим результатом в истории участия в чемпионатах мира по футболу. Было здорово. Спасибо за игру, это лето мы запомним надолго!», — говорится в сообщении федерации в твиттере.

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